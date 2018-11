Nico Rosberg è il volto della campagna

Un minuto di ritardo può compromettere le prove, un decimo di secondo può valere la classificazione in pole position, un millimetro sulla griglia iniziale può influire sulla partenza.

La Formula 1 mette in gara precisione e concentrazione, un singolo dettaglio può fare la differenza. Heineken, Global beer partner della Formula 1, affida al racconto dell'ex pilota e campione del mondo, Nico Rosberg, il nuovo capitolo della campagna per la promozione del consumo responsabile «When You Drive, Never Drink».

Tra le aziende birrarie, Heineken è stata pioniera per la promozione del consumo responsabile, lanciando la prima campagna, «Pensaci». Era il 2004.

Ogni anno oltre il 10% del budget pubblicitario del brand Heineken viene investito in questa direzione attraverso diverse campagne con cui l'azienda continua il proprio ambizioso percorso finalizzato a incoraggiare il consumo responsabile.

A settembre 2016, in occasione del Gran Premio d'Italia, Heineken ha lanciato ufficialmente la sua partnership globale con Formula 1.

«When You Drive Never Drink» è il nuovo capitolo nel percorso verso la promozione del consumo responsabile. Lo spot vedeva come protagonista Sir Jackie Stewart, un pioniere della sicurezza in pista e una leggenda della Formula 1. Con la dichiarazione «When You Drive, Never Drink», Heineken rafforza la propria posizione: se ci si mette al volante, l'unica scelta possibile è proprio quella di non bere.

Nel 2018 Heineken affida al racconto dell'ex pilota e campione del mondo Nico Rosberg il nuovo capitolo della campagna per la promozione del consumo responsabile «When You Drive, Never Drink». Lo spot «No Compromises» vede il pilota tedesco-finlandese curare ogni minimo dettaglio per assicurarsi la migliore perfomance di guida.

Nello spot, Rosberg non accetta un minuto di ritardo del suo staff e fa spostare di un millimetro la propria vettura sulla griglia di partenza.

Non cede nemmeno agli amici, che durante una festa lo esortano a concedersi una sola birra.

Nico declina con un perentorio «I'm still driving», la celebre frase pronunciata dal grande Jackie Stewart nel precedente episodio «No, thanks». Nico Rosberg non accetta compromessi al volante, né dentro né fuori dalla pista.

Il brand Heineken utilizza il logo «Enjoy Responsibily» su tutti i materiali di packaging e di comunicazione.

Inoltre, sulle confezioni e le comunicazioni di tutti gli altri brand del gruppo, è riportata l'indicazione al sito www.beviresponsabile.it.

AleGian