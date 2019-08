Nigeriano si rifiuta di pagare il biglietto e aggredisce l'autista

Un nigeriano è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Brindisi con l'accusa di reato di violenza privata e interruzione di pubblico servizio dopo aver preteso di viaggiare senza biglietto in un bus da San Vito dei Normanni fino al capoluogo pugliese.

A finire in manette è Ayeni Charles, 43enne residente a San Vito dei Normanni mentre due suoi connazionali, un uomo di 37 anni e uno di 23, sono stati deferiti in stato di libertà per lo stesso reato. Tutte e tre i nigeriani sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ayeni, appena salito sul bus, ha aggredito violentemente l'autista che cercava di farsi pagare il prezzo del biglietto. Il nigeriano voleva costringerlo a proseguire il viaggio, ma l'autista, prima di arrivare al capolinea in Piazza Crispi di Brindisi, ha chiamato il 112 segnalando l'aggressione all'operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri, che ha subito mandato una pattuglia sul posto. I carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia dell'autista, hanno provveduto all'arresto del 43enne e gli accompagnatori sono stati deferiti in stato di libertà. Il nigeriano è stato, infine, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari come disposto dalla magistratura.