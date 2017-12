Nissan Leaf, l'elettrica più venduta al mondo: 378 km di autonomia

Piero Evangelisti

«L'innovazione rivoluziona le nostre vite, cambiando per sempre l'uso che facciamo di determinate tecnologie, regalandoci possibilità che non abbiamo mai avuto, migliorando la qualità del nostro tempo - ha recentemente dichiarato a un evento Bruno Mattucci, ad di Nissan Italia, riferendosi alla rivoluzione della telefonia mobile e lo stesso è adesso per l'automobile che ha 130 anni di vita ed è sulla soglia, ormai superata, di una nuova era». Protagonista di questa significativa evoluzione nel mondo delle quattro ruote è ovviamente Nissan Leaf, l'auto elettrica pura più venduta al mondo e ora pronta a scendere in strada con la seconda generazione dopo gli eccellenti risultati di vendita della prima. «Guardare avanti» senza curarsi di facili detrattori è stato il motto che ha spinto negli ultimi anni la Casa di Yokohama a sfidare gli ostacoli posti dai mercati, non tanto quelli economici in molti Paesi europei le auto elettriche godono di cospicui incentivi fiscali ma invece quelli rappresentati dalle infrastrutture di ricarica spesso molto carenti, l'elemento forse decisivo nella scelta di una vettura elettrica.

Questo pionierismo comincia a dare oggi i suoi effetti grazie alla partnership tra Nissan Italia ed Enel che sta installando numerose colonnine di ricarica nel nostro Paese, soprattutto sull'asse Roma-Milano. E che, in totale, dovrebbero diventare, a livello nazionale, 7mila nel 2020 e 14mila nel 2022. «Da oggi, in virtù dell'accordo con Enel spiega Mattucci - la nuova Leaf diventa ancora più appetibile grazie alla wallbox di ricarica gratuita (sempre con Enel) e a due anni di energia a costo zero. È un'iniziativa che promuove ulteriormente una mobilità intelligente sempre più sicura ed ecosostenibile».

Sono parole che stanno diventando dei fatti e che dovrebbero spingere gli automobilisti italiani a guardare con più attenzione alla mobilità a zero emissioni. Anche perché Nissan Leaf non è soltanto un'auto elettrica, ma monta anche le più moderne tecnologie racchiuse nel programma Nissan Intelligent Mobility che integra efficienza e sicurezza. Intelligent Driving comprende tutti i sistemi che si concretizzano in ProPilot, la tecnologia di Nissan che ci porta direttamente alla prossima guida autonoma. Già attivo è ProPilot Park che assiste totalmente il guidatore nelle fasi di parcheggio. Poi c'è l'e-Pedal che gestisce l'auto sulla base della pressione che il guidatore esercita sul pedale dell'acceleratore.

La reattività dell'e-Pedal consente al guidatore di aumentare il piacere di guida. Nel traffico cittadino, fatto di continue frenate e ripartenze, l'e-Pedal riduce notevolmente la necessità di passare da un pedale all'altro, rendendo la guida più facile e meno monotona. Consente perfino di affrontare le strade tortuose con un approccio sportivo, rendendo il viaggio molto più entusiasmante. Con tutti questi sistemi. Leaf sta sfatando un tabù, quello che le auto elettriche siano lente e noiose. E i dati relativi al suo propulsore lo confermano: 110 kW (150 cv) con una coppia che sale a 320 Nm pronti fino dalla partenza. Sale l'autonomia una delle preoccupazioni del cliente quando si trova di fronte alla scelta di un'auto elettrica - che raggiunge 378 chilometri con una singola ricarica. Parlando di tecnologie abbiamo messo in secondo piano un elemento decisivo per chi si avvicina alla nuova Leaf, il suo design assolutamente innovativo, sia di carrozzeria sia interno, che ne fa un'auto di forte appeal.