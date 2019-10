Due extracomunitari rispediti a casa: uno era cittadino irregolare da 5 anni

Un biglietto di sola andata dall'Italia per il Marocco e per la Nigeria nei confronti di due extracomunitari. Decreto di espulsione per due cittadini irregolari che si trovavano a Siracusa. Ad emettere il provvedimento, il prefetto della città aretusea, a caccia di situazioni anomale che riguardano gli extracomunitari. Il primo destinatario del provvedimento è un cittadino marocchino di 25 anni ed è stato eseguito dagli agenti dell'ufficio immagrazione. Il giovane si trovava nella città di Siracusa ed era irregolare ormai da 5 anni. I poliziotti del comune di Pachino, in provincia di Siracusa, lo hanno beccato mentre guidava un'autovettura non solo senza patente, ma anche senza i documenti di circolazione. Per questo al giovane è stata fatta una multa "salata" ed è stato denunciato perchè irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione. Così è stato rimpatriato nel suo paese di origine con un volo da Catania.

Il secondo caso riguarda un cittadino nigeriano, già indagato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, percosse, lesioni personali, minacce e violazione di domicilio. Il provvedimento, anche qui, è stato emesso dal personale dell’ufficio immigrazione su ordine del prefetto di Siracusa e contestuale decreto di trattenimento emesso dal questore di Siracusa. L'uomo però, è stato trasferito presso il centro "Pian del Lago" di Caltanissetta, così come disposto dal servizio immigrazione del Ministero dell'Interno in attesa di una decisione definitiva.