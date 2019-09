L'aeroporto di Pantelleria senza carta igienica, la compra l'attrice Carole Bouquet

L'aeroporto di Pantelleria è senza carta igienica nei bagni, e così, l'attrice Carole Bouquet decide di acquistarla di tasca sua. La foto, immortala l'attrice mentre porta decine di rotoli di carta igienica in aeroporto, uno scatto che ha fatto il giro del web e così poco dopo è arrivata la dura reazione dei sindacati. "Inaccettabile la situazione relativa ai servizi igienici per un aeroporto che punta alla crescita - commenta Federico Tremarco, coordinatore per le isole minori Ugl Trasporto Aereo -. La regolare mancanza di carta igienica nei bagni, non solo è un disservizio per i passeggeri in transito e per lavoratori aeroportuali, ma anche un problema di immagine per l'isola".

La provocazione della Bouquet che a Pantelleria possiede una vigna dove produce il Passito è servita a sollevare il problema di un'isola tanto bella quanto problematica. La francese ha deciso di acquistare una magnifica villa e di investire su Pantelleria lavorando su un terreno, situato in contrada Serraglio. Ecco perché il problema della carta igienica è stata un'occasione per portare all'attenzione le difficoltà giornaliere che vive l'unico collegamento, insieme alla nave, per entrare e uscire dall'isola. Un aeroporto che ha voli giornalieri per Palermo, Trapani e Catania e qualche volo per Roma. Nulla più, uno scalo che però è fondamentale per la comunità.

A quanto parte i funzionari che lavorano all'interno dello scalo siciliano sono costretti a pagare di tasca loro la carta igienica per evitare che i passeggeri si trovino in questa situazione di disagio. La ditta appaltatrice del servizio di fornitura di carta igienica, come da contratto con la stessa ENAC, è di Marsala e dovrebbe fornire anche i prodotti e il servizio di pulizia del terminal pantesco, ma a quanto pare qualcosa si è inceppato.