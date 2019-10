L'incidente con tre morti a Francofonte: i sindaci chiudono la strada

La ribellione dei sindaci dopo l'ennesimo tragico incidente sulla "strada della morte", la statale 514, dove ieri sono morte tre persone nell'impatto frontale tra un'auto e un mezzo pesante a Francofonte, in provincia di Siracusa. I primi cittadini di Francofonte, Carlentini, Chiaramente Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini e Lentini - rispettivamente Daniele Lentini, Giuseppe Stefio, Sebastiano Gurrieri, Giovanni Verga, Vito Cortese e Saverio Bosco - annunciano la chiusura dei tratti della statale ricadenti nel territorio dei loro Comuni.

Intanto sono state identificate le vittime, tutte di Messina. A perdere la vita Mauro Nunzio Dipasquale, 58 anni, alla guida della macchina, la madre, Lucia Giudice, 90 anni, e Silvana Sciarrone, 49 anni, amica dell'uomo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Siracusa, la macchina su cui viaggiavano le vittime, una Peugeot 208 di colore bianco, poco dopo un sorpasso si sarebbe scontrata con il camion proveniente dalla direzione opposta. Un incidente frontale che non ha dato scampo ai tre messinesi, deceduti negli istanti successivi all'impatto. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per stabilire, con esattezza, la dinamica dell'incidente e le responsabilità in questa tragedia.