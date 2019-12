Orlando lancia l'appello: "Non abbandonate i rifiuti, veniamo a prenderli gratis"

Il sindaco Leoluca Orlando alza bandiera bianca contro gli ingombranti e adesso lancia una provocazione contro i rifiuti abbandonati lungo la strada. La Rap, al società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, soltanto nel mese di novembre ha gestito e portato via 40981 pezzi di ingombranti di cui 17078, pari al 41.67 per cento del totale, prelevati da abbandonati in maniera illegale su strada , contro appena il 21, 25 per cento, ovvero 8709 pezzi prelevati a domicilio, con un restante 37.08 per cento ritirati nelle postazioni mobili. "Non considerando che già nei primi dieci giorni di dicembre gli abbandoni recuperati già si attestano ad oltre 5mila pezzi", fanno sapere dalla Rap. “Non è concepibile che ancora dei cittadini utilizzino le strade di Palermo a sfregio del decoro urbano per abbandonare i rifiuti ingombranti quando esiste un servizio gratuito a domicilio che funziona e che oggi ha azzerato ogni arretrato - dice il presidente della Rap Giuseppe Norata -. Sarò costretto a mettere in ferie l’intero settore per mancanza di richieste, faccio appello ai cittadini di collaborare ed utilizzare il nostro servizio o in alternativa i Centri comunali di raccolta dove ho chiesto ai nostri impiegati di rispettare in primis due regole: pulizia e adeguata accoglienza ai cittadini".

Se da un lato il presidente di Rap, appreso dal settore RD che tutte le prenotazioni di questo servizio sono state evase, non si dà pace nel vedere ancora cittadini preferire "l’abbandono incondizionato su strada e continuare a perpetrare un reato ambientale". Dall'altro lato c'è anche il timore da parte di alcuni cittadini che dichiarare di avere un rifiuto ingombrante da ritirare significherebbe in automatico anche essere scoperti e quindi raggiunti dagli avvisi della Tari. In una città dove l'evasione della tassa sui rifiuti è altissima, non è un dettaglio da poco.

Anche il sindaco Orlando si vede preoccupato, soprattutto perché i livelli differenziata nelle grandi città della Sicilia si attestano intorno al 20 per cento, troppo poco per pensare di migliorare le condizioni di ambiente e decoro del capoluogo. "Questa notizia conferma che la Rap sta sempre più recuperando terreno sul fronte della qualità dei servizi - spiega il primo cittadino Leoluca Orlando -. Allo stesso tempo questa notizia conferma i nostri timori, segnalati anche alla magistratura e alla commissione antimafia Ars, sulla esistenza di un'organizzazione criminale che porta in città gli ingombranti prodotti altrove. Certamente ci sono ancora tanti palermitani che non sfruttano il ritiro a domicilio per scarsa conoscenza o immotivati dubbi, ma altrettanto certamente c'è chi da fuori Palermo deposita ingombranti in città confidando nel fatto che a Palermo c'è la Rap che li rimuove, ma ciò avviene con un costo altissimo per la collettività e per il decoro della nostra città". La Rap invita i cittadini a contattare il numero verde 800237713 e prenotare il servizio di ritiro degli ingombranti a titolo gratuito