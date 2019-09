"Terrona e mafiosa", palermitana insultata e picchiata a Forlì

Insultata e picchiata perché terrona e meridionale. Sarebbe questo il motivo della lite scaturita tra alcuni condomini a Forlì. La protagonista è una donna originaria di Terrasini, piccolo paese costiero a pochi chilometri da Palermo. "Oggi ho subito la più grande umiliazione della mia vita - scrive in un post su Facebook Ilde Cascio -. Un vicino di casa mi ha aggredita e picchiata, dentro il parcheggio dello stabile in cui abito. Mi ha dato della 'terrona', 'mafiosa' e mi ha urlato di tornare a casa mia sputandomi in faccia e minacciandomi". L'episodio risale allo scorso 26 agosto, ma l'eco della vicenda ha assunto toni drammatici proprio in questi giorni. La donna siciliana è emigrata per lavoro a Forlì dove è impiegata come amministrativa in una scuola media. La causa degli insulti e della violenza sarebbero dovuti all'occupazione di un parcheggio. "Mi ha detto che, dato che sono in affitto, non ho diritto a parcheggiare all’interno dello spazio comune in uso ai condomini dello stabile".

La donna ha preparato coi propri legali una denuncia nella quale racconta che dopo una lite con la proprietaria di un appartamento nel condominio dove ha affittato una casa, l'avrebbe ingiuriata dicendole: "non hai capito che non puoi mettere la macchina qui? Noi siamo proprietari e ne possiamo mettere anche due. Morta di fame e terrona puzzolente". Subito dopo sarebbe intervenuto il marito della donna che l'ha spinta violentemente, le ha pestato il piede e le ha sputato addosso. Una volta rientrata dall'ospedale l'uomo l'avrebbe minacciata di morte: "Denunciami e ti ammazzo, lo giuro". Dopo l'accaduto Ilde Cascio ha chiamato la polizia ed è andata al pronto soccorso per farsi visitare e refertare. Risultato? "Spalla lussata e tendine del piede schiacciato. Cinque giorni di prognosi". La donna, che dopo l'accaduto ha paura di uscire di casa, ha deciso di presentare in Procura, nei prossimi giorni, una denuncia-querela.