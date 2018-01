Il Papa celebra in volo il matrimonio di una hostess e uno steward

"Prima di dichiararci marito e moglie, mi ha chiesto: ma tu sei davvero sicuro?". Così per la prima volta un Papa ha celebrato un matrimonio in volo. È successo su un aereo da Santiago a Iquique, dove Francesco ha sposato con rito cattolico Paula e Carlos, una hostess e uno steward cileni di 39 e 41 anni della compagnia di bandiera cilena Latam, già sposati civilmente da 8 anni.

I due non erano riusciti a celebrare il rito in chiesa perché la parrocchia alla quale appartengono è stata distrutta durante un terremoto del 2010. È stato il Papa, ascoltata la storia, a proporre di sposarli sul volo. Il proprietario della linea Ignacio Cueto ha fatto da testimone. Non era mai accaduto prima che un Papa sposasse una coppia in aereo, a 36mila piedi. "È molto importante quello che ci ha detto - ha raccontato emozionatissimo lo sposo - è il sacramento che manca nel mondo e che spera che il nostro gesto sia d'ispirazione per altre coppie".