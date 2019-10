Perini Navi annuncia la gallery «Falcon Rig»

Montecarlo A bordo del mitico clipper di 88 metri Maltese Falcon, a margine del Monaco Yachts Show, Perini Navi, Dykstra Naval Architects e Magma Structures hanno annunciato la costituzione di una joint-venture denominata «Falcon Rig». L'obiettivo dei tre partner è di collaborare in esclusiva per progettare, costruire e mettere a disposizione dell'intero mondo dello yachting a vela la nuova generazione di Falcon Rig per i designer e i cantieri che gli armatori sceglieranno. La nuova società consoliderà le competenze decennali che i tre partner hanno acquisito nella realizzazione dei due superyacht «Dyna Rigs» attualmente in navigazione. Gli alberi Falcon Rig - liberi da sartie e pertanto semplici, efficienti ed eleganti - utilizzeranno i materiali più avanzati e tecniche costruttive all'avanguardia per migliorare ulteriormente manovrabilità e sicurezza, senza compromettere la performance.

In apertura di salone, Edoardo Tabacchi, azionista di maggioranza di Perini Navi, e Lamberto Tacoli, presidente e ad della società, avevano presentato conti e nuovi modelli in arrivo. Con 7 navi in costruzione e un portafoglio ordini a 160 milioni di euro, il cantiere consolida la leadership tecnologica e stilistica scommettendo sull'innovazione. Il valore della produzione, dai 35 milioni di euro del 2017 e passato a 66 milioni nel 2018, mentre il 2019 dovrebbe chiudere a circa 80 milioni. Oltre al già consistente portafoglio ordini, Perini Navi ha siglato tre lettere di intenti: un 92 metri a vela Falcon Rig, un 47 metri a vela E-volution e un 74 metri a motore.

«Ci presentiamo a Monaco dopo due anni di grande trasformazione e di importanti investimenti in R&D, in persone e nel rinnovo dei nostri siti produttivi - ha detto Edoardo Tabacchi - Continueremo a investire nei prossimi anni. Nella sua storia Perini Navi ha sempre spinto in ricerca tecnologica e oggi presenta al mercato una serie di prodotti innovativi e unici nel mondo della vela».

«Il bilancio di questi due anni di lavoro, così intensi e impegnativi, è decisamente positivo - il commento del presidente e ad Lamberto Tacoli - Il mercato ci sta premiando e le tre lettere di intenti ne sono la conferma. Guardiamo al futuro con ottimismo ed entusiasmo».

AR