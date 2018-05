Phu Quoc, tra hotel di lusso e la semplicità dei mercatini

Paolo Stefanato

Phu Quoc è un'isola grande due volte la nostra Elba, a metà strada tra il Vietnam, a cui appartiene, e la Cambogia. Qui non si trovano resti della guerra che tanto ha segnato le ideologie del Novecento, ci sono invece tutti i presupposti per l'ingresso nei cataloghi dei tuor operator: pasesaggio sereno, mare limpido e pulito, spiagge bianche, spettacolari addensamenti di scogli, fauna marina vivace e colorata, fondali ricchi. E poi una vegetazione semi-tropicale, con una flora morbida punteggiata di palme. La svolta turistica di Phu Quoc la si deve al nuovo aeroporto intercontinentale, aperto nel 2012. Da allora, con i nuovi flussi di arrivi, hanno cominciato ad affluire molti capitali, creando strutture ricettive e infrastrutture di prim'ordine, attrazioni, zoo, anche una Disneyland che si chiama Vinpearl Land. L'isola oggi è un susseguirsi di grandi cantieri, nei quali è facile immaginare il futuro dell'industra turistica. Alpitour è stato tra i primi a credere nelle potenzialità di questo Vietnam ospitale. Determinante la scelta di introdurre nel network di Neos, la compagnia aerea di proprietà, il volo settimanale diretto Milano Malpensa- Phu Quoc: una decina di ore di volo senza scalo. Ampia l'offerta alberghiera, con il top rappresentato dal Fusion Resort, proposto con il marchio Viaggidea. Albergo di lusso, tradizione e design, ville immense dotate di un giardino privato con piscina. I soggiorni al Fusion e nelle altre strutture sono abbinabili ai diversi tour che Alpitour propone in tutto il Paese. Nella capitale dell'isola, Duong Dong, si può visitare un bel mercato orientale, tipico e genuino, un susseguirsi di banchi, negozi, tanto cibo e beni primari, merce appoggiata a terra, pesce fresco proveniente dalle barche attraccate a pochi metri, pesce secco, pesce al sole ad essicare. E poi carne rossa e polposa, frutta esotica, carretti di fiori... Phu Quoc è anche questo. Vita quotidiana povera ma serena, dove la fatica è un dato della fatalità e la dignità uno stato dell'animo. La foto di un turista è sempre accolta con un sorriso, non con diffidenza. Soggiorni a Phu Quoc di una settimana a partire da 1.152 euro a persona (volo + 7 notti), volo Neos compreso da Milano Malpensa. Info: www.alpitour.it.