Picchia il cane: Youtuber carica video per sbaglio. Polizia indaga

Picchia il cane e carica video per sbaglio: youtuber americana indagata per abusi su animale.

Un errore madornale quello commesso da Brooke Houts, diva americana del "tubo" che, per sbaglio, qualche giorno fa, ha caricato un video in cui malmena il suo dobermann pinscher, Sphinx. La famosa youtuber, vantante un numero di iscritti al canale davvero notevole e con un profilo Instagram da 300K followers, aveva costruito il suo successo social sfruttando l'immagine di quel tenero, innocuo pelosetto nero che le stava sempre accanto durante le registrazioni. Per anni, infatti, la ragazza si è spacciata come un'animalista convinta, profondamente innamorata del suo "Sphinx". Numerosi sono i filmati in cui mostra la sua routine quotidiana in compagnia del cucciolo di dobermann pinscher. Vai a saperlo poi che, spenti i riflettori, la situazione fosse ben diversa...

Quando l'obiettivo della videocamera era chiuso, infatti, il fido animale subiva molestie atroci da parte della sua adorata padrona. Nel video che la stessa Brooke Houts ha caricato sulla piattaforma Ytb erroneamente la scorsa settimana, si vede chiaramente quale "trattamento di riguardo" riservasse al cagnolino: sputi, schiaffi e molto altro ancora. Sebbene il filmato sia stato subito rimosso, il contenuto violento non è sfuggito all'occhio sempre vigile dei follower che si sono indignati al punto tale da denunciare i fatti alle autorità.

Resasi conto della gaffe, la youtuber ha chiesto immediatamente scusa ribadendo l'affetto profondo che la tiene legata a Sphinx. Ma, come c'era da aspettarsi, nessuno le ha creduto. E intanto che la polizia di Los Angeles indaga sulla vicenda, sotto il suo ultimo video, si susseguono raffiche di commenti sprezzanti: "Vai a farti curare da uno psichiatra!", grida un utente; "Chissà cos'altro succedeva quando non filmava", scrive un altro. Insomma, pare che Brooke Houts l'abbia combinata proprio grossa. Ahi, ahi..