Politica e società I cattolici alla riscossa

Perché i destri sono di più ma comandano i sinistri? Perché i destri si vergognano pure di definirsi tali e si dicono, pudicamente, di «centro-destra»? Perché i sinistri sono aggressivi, anche fisicamente, e i destri timidi? «Se a Pietroburgo, nel 1917, ci fossero state solo poche migliaia di uomini ben certi di quello che volevano, non avremmo avuto mai potuto prendere il potere in Russia». Così parlò Lenin, e tale affermazione rimane valida ancora oggi. Per restare a Lenin, che fare? Ce lo insegna un teorico dell'azione, Jean Ousset (1914-1994), a cura da Guido Vignelli.

Rino Cammilleri