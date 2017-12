007 italiani smentiscono Biden: "Nessuna ingerenza straniera"

Non ci furono ingerenze dall'estero sul voto al referendum costituzionale. Ne sono sicuri i vertici di Aisi e Aise, i servizi segreti italiani, che al Copasir hanno parlato di un "attento monitoraggio" da parte dell'intelligence su possibili interventi dall'estero, precisando che al momento non ne sarebbero emersi.

Mario Parente ed Alberto Manenti, sentiti oggi a palazzo San Macuto, hanno dunque smentito le parole del vicepresidente americano Joe Biden, che in un articolo pubblicato su Foreign Affairs ai primi di dicembre aveva parlato di intrusioni da Mosca nell'esito del voto che a dicembre dello scorso anno aveva portato alle urne gli italiani.

Putin "sta aiutando la Lega e il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni parlamentari", aveva anche sostenuto Biden. Una tesi che non convince però la nostra intelligence, secondo cui la rete, soprattutto per quanto riguarda la diffusione di notizie false, è da tempo monitorata con cura. Nell'audizione attenzione anche alla protezione dei dati elettorali in vista del prossimo voto politico.