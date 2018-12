Per il 2019 Di Battista pensa a un altro reportage

Alessandro Di Battista non tornerà in politica. Almeno secondo un retroscena del Corriere della Sera. "Dibba rimarrà lontano dalla politica italiana anche nel 2019. Ci aiuterà nella campagna elettorale per le Europee ma continuerà a girare il mondo per i suoi reportage", scrive Tommaso Labate riportando un'indiscrezione che filtra a Palazzo Chigi.

Il futuro di Di Battista sarebbe ancora dedicato ai reportage per la piattaforma Loft del Fatto quotidiano. Le papabili destinazioni sono India o Africa.