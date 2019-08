«Abbiamo perso un ragazzo amato da tutti»

New York «Abbiamo appreso con grande tristezza che Andrea Zamperoni, un membro amato e rispettato della squadra di Cipriani per molti anni, di cui non si avevano notizie da domenica, è stato trovato morto». Con queste parole Cipriani Dolci, dopo ore d'angoscia e di ricerche, ha posto fine alle speranze di un lieto fine per lo chef 33enne originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. «Suo fratello è sopraffatto dal dolore e si rammarica di non essere al momento in grado di rilasciare commenti», si legge nella nota del ristorante a Grand Central Terminal, nel cuore di Manhattan, dove il giovane lavorava da circa un anno. «Confidiamo nel Nypd affinché faccia tutti gli sforzi necessari per indagare e chiarire questa tragica situazione - ha proseguito - Manterremo la famiglia di Andrea nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere e rispetteremo la loro privacy in questo momento difficile». «Andrea è stato un uomo responsabile, di buon cuore, gentile e molto laborioso, mancherà profondamente a tutti noi». Prima del ritrovamento del corpo dello chef, il manager di Cipriani Dolci, Fernando Dallorso, lo aveva descritto a Il Giornale come «un ragazzo fantastico, un grande lavoratore, e un uno di famiglia». «L'ultima volta che lo abbiamo visto qui è stato sabato sera. Domenica era di riposo, e lunedì non è venuto al lavoro. Il suo turno iniziava all'una di pomeriggio, e quando non si è presentato abbiamo iniziato a preoccuparci». Il manager aveva ricordato che il 33enne lombardo lavorava per il gruppo Cipriani dal 2008, era stato a lungo in uno dei ristoranti di Londra (dove attualmente lavora anche il fratello gemello) e da circa un anno a New York: «Ha fatto una gran bella carriera in azienda: era amato e rispettato».

