Abusi, Bellomo ai domiciliari. Calunnie e minacce a Conte

Non si era piegato neppure dopo lo scandalo e la conseguente destituzione dalla giustizia amministrativa, continuando a ritenersi vittima di una gogna mediatica e annunciando piuttosto che sarebbe stato presto riammesso in magistratura. Invece i pm di Bari hanno lavorato in silenzio per quasi due anni e gli hanno presentato il conto. Francesco Bellomo, l'ex consigliere di Stato che pretendeva un preciso dress code dalle sue allieve, imponendo loro una serie di obblighi e divieti per ridurle in uno stato di prostrazione e soggezione psicologica e instaurando con alcune rapporti sentimentali, è stato arrestato. Gli sono stati concessi i domiciliari, ma le accuse sono pesanti: maltrattamento ed estorsione nei confronti di quattro studentesse dei suoi corsi. Non solo. L'inchiesta si è arricchita di un nuovo filone, che vede come parte offesa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Bellomo infatti è accusato anche di calunnia e minacce ai danni del premier, che all'epoca era vicepresidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

L'inchiesta, nata a Piacenza nell'autunno del 2017 con la denuncia del papà di una giovane che frequentava la scuola di formazione «Diritto e Scienza» diretta da Bellomo, si è poi estesa a Bari dove è presente una sede della scuola tuttora in funzione. È stata la Procura del capoluogo pugliese a chiedere al gip Antonella Cafagna l'arresto dell'ex magistrato. Coinvolto nella vicenda anche il pm di Rovigo Davide Nalin, che come collaboratore di Bellomo selezionava le donne tramite un colloquio sottoponendole al «test del fidanzato sfigato» per assegnare le borse di studio. E per questo sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e sotto procedimento disciplinare davanti al Csm.

Ma cosa c'entra Conte? Quando la scandalosa vicenda è venuta alla luce, l'attuale premier ha presieduto la commissione speciale del Consiglio di Stato che ha destituito Bellomo. Una mossa mal digerita dall'ex consigliere, che ha chiesto un risarcimento danni al Tribunale di Bari accusando l'attuale capo del governo e la collega di allora Concetta Plantamura, componente anche lei del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, di esercitare «in modo strumentale (e illegale) il potere disciplinare» e di aver «deliberatamente e sistematicamente svolto un'attività di oppressione» nei suoi confronti «mossi da un palese intento persecutorio». Accuse che la Procura di Bari ha ritenuto fasulle. Per questo i magistrati hanno deciso di procedere contro Bellomo anche per minacce e calunnia ai danni del premier e della Plantamura. Il gip, però, pur ribadendo la gravità degli indizi, ha ritenuto «inadeguati» i domiciliari per questi due reati, per i quali Bellomo rimane indagato.

Da registrare una curiosità comparsa ieri sul Corriere.it. In un articolo che riportava la notizia dell'arresto di Bellomo, il quotidiano online riferiva che l'ex consigliere sarebbe attualmente il direttore scientifico di un'altra scuola di formazione giuridica, la Legal&Business school di Catania, nel cui comitato scientifico, come riportato fino a qualche giorno fa sul sito, sarebbe comparso come presidente Guido Alpa, l'avvocato con cui ha lavorato Conte e che lo difende nel processo per calunnia che lo contrappone a Bellomo. Notizia che l'avvocato Alpa ha chiesto prontamente di rettificare, negando di aver mai ricoperto quel ruolo.