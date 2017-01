Migranti, Pd e M5s bocciano la mozione per tagliare il business delle coop

Non passa la legge taglia-business. La Camera ha bocciato la mozione, presentata da Fratelli d’Italia per obbligare le cooperative che si occupano dell’accoglienza dei profughi a rendicontare le loro spese.

Nel testo della mozione, di cui Giorgia Meloni è prima firmataria, si chiedeva di “adottare le iniziative, se del caso anche di natura normativa, necessarie a garantire una maggiore efficienza e trasparenza della gestione dell'accoglienza, a tal fine anche prevedendo precisi obblighi di rendicontazione delle spese a carico degli enti gestori ed effettuando maggiori controlli in merito alla reale sussistenza dei requisiti necessari in capo ai soggetti che concorrono nell'aggiudicazione dei bandi”.