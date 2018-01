Adinolfi: "Mussolini fece anche cose buone"

"Mussolini delle cose buone ne ha fatte oggettivamente" . Anche Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, intervistato da La Zanzara, ammette che le bonifiche, l'opera di alfabetizzazione degli italiani e l'introduzione del concetto di pensione sono meriti innegabili del Duce.

Durante il Ventennio, secondo Adinolfi, c'è stato "un sistema di norme, alcune delle quali sicuramente importanti e positive, di evoluzione. E non sono un fascista che deve difendere il fascismo" e, quindi, il presidente Mattarella, ha esagerato. "Ha forzato il concetto. Credo - aggiunge - che vi siano cose dell'apparato normativo che va dal '22 al '43 che sono da sottolineare positivamente". Per quanto riguarda l'attualità e le imminenti elezioni Politiche, il Popolo della Famiglia sarebbe l'unico ad avere le idee chiedere sui temi 'eticamente sensibili'. L'aborto? Il medico che lo pratica è "un assassino". "La donna che abortisce è una persona che forse non ha colto pienamente quello che le accade. Chi pratica l’aborto andrebbe assolutamente cacciato dall’ordine dei medici. Lo dice chiaramente il giuramento di Ippocrate" , afferma Adinolfi senza dubbio alcuno. E aggiunge: "Se il Pdf ottenesse il 50% dei voti e governasse con un monocolore, abolirebbe il giorno dopo la legge sull’aborto. Ricordiamoci che la prima emergenza di questo Paese è la natalità, non nascono bambini" . La prostituzione? "Non va assolutamente legalizzata e si abbatte attaccando la clientela, non solo con multe oltre 500 euro, ma mandando a casa dell’interessato una bella busta arancione inequivocabile per mano del postino. Con quel colore si capisce in automatico che sei andato a prostitute. Vedrete - attacca - che così si contrae immediatamente il consumo di prostituzione sulle strade”. I suicidi dei gay? "Esiste la tragedia dei suicidi, che non può essere tradotta come un qualcosa dovuto a un solo problema. Ne sono toccato personalmente, perché la mia unica sorella si tolse la vita. Quando leggo che un gay si è suicidato perché bullizzato, ci credo poco perché questo non è un Paese omofobo che bullizza i gay" . E provocatoriamente aggiunge: "E’ esattamente tutto il contrario. E’ un Paese che magari bullizza gli obesi" .