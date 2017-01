"Ai spik inglisc'". Parola di Alfano

Gli sfottò sul suo inglese claudicante, complice il video in cui chiama «uaind» il vento, massacrando l'inglese wind, lo hanno seccato. «So parlare inglese», ha giurato ieri ospite di Lucia Annunziata Angelino Alfano, bollando come «provincialismo italiano» le critiche che gli sono piovute addosso appena nominato ministro degli Esteri. E trionfante ha esibito la prova: «All'Onu ho parlato in inglese. So parlare un inglese che mi è valso per decine di bilaterali e interventi pubblici che ho fatto». Ineccepibile. Che Angelino abbia parlato, all'Onu e in altre pubbliche occasioni, è incontrovertibile. In quale lingua e in quale inglese è un'altra storia. Del resto, anche con l'allora commissaria Ue Malmstroem parlava: «Sorry, the uaind...»...