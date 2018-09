Airola torna in campo dopo il tentato suicidio: "Mi rimetto in pista"

Il senatore Alberto Airola, dopo aver tentato il suicidio tre settimane fa, si è detto pronto per tornare in Senato.

Lo ha comunicato egli stesso, per il tramite di un messaggio, ai suoi colleghi pentastellati, stando a quanto raccontato su Il Corriere della Sera. L'esponente politico dovrebbe aver ripreso a tutti gli effetti la sua attività: il parlamentare si è recato a salutare un gruppo di persone, anziani e giovani volontari, che stanno provando a combattere il degrado e lo spaccio di droga in un quartiere del capoluogo piemontese. Non una zona distante dall'appartamento dove Airola, durante lo scorso agosto, ha provato a togliersi la vita: Aurora, dov'è stata montata una rete da pallavolo per tentare una riqualificazione complessiva e per allontanare i malintenzionati.

Il momento in questione è stato testimoniato da una fotografia, pubblicata poi sui social network. Il senatore ha espresso apprezzamento per l'iniziativa di questi suoi concittadini, annunciandogli anche il suo ritorno in campo.

Il grillino, come i lettori ricorderanno, aveva provato a togliersi la vita all'interno della sua abitazione torinese. La sorella, allertando prontamente i soccorsi, gli ha salvato la vita.