Alemanno punge la Raggi: "Dal Messico ricordati il sale"

La neve paralizza Roma: disagi nei trasporti pubblici, scuole chiuse, strade impraticabili. Come se non bastasse Virginia Raggi non è presente nella Capitale: si trova a Città del Messico per una conferenza (guarda caso, ndr) sui cambiamenti climatici.

Il commento dell'ex sindaco

L'assenza della pentastellata ha provocato non poca polemica: " Raggi va in Messico a parlare di clima ma dimentica di dotare gli autobus di gomme termiche per la neve. Risultato? Un'altra giornata di ordinario caos E dire che qualche fiocco di neve d'inverno non rientra nei grandi cambiamenti climatici" , attacca Stefano Pedica del Pd. A fargli eco Federico Mollicone, responsabile nazionale Comunicazione di Fratelli d'Italia: " Mentre il sindaco Raggi è in Messico, i romani soffrono i soliti problemi nella circolazione ferroviaria e su gomma ".

Tra tutte le dichiarazioni spicca quella di Gianni Alemanno, che punzecchia sui social network. L'ex sindaco ha pubblicato sul suo profilo ufficiale una foto in cui è protagonista insieme della nevicata del 2012 e come didascalia scrive: "Virginia quando torni dal Messico ricordati il sale». Segue #nevearoma".