Alfano torna avvocato: consulente per l'estero del super studio legale

Angelino Alfano è rimasto disoccupato per meno di un mese. L'ex ministro, lasciata la Farnesina e chiusa l'esperienza politica partita con Berlusconi e finita con Gentiloni, si è trovato subito un posto di lavoro con i fiocchi. Ovvero nuovo consulente del più importante e ricco studio legale italiano, Bonelli Erede, 148 milioni di euro di fatturato nel 2016. Alfano farà parte di un focus team dedicato a Public International Law & Economic Diplomacy, con un interesse specifico su Africa e Medio Oriente. «Le competenze di Angelino Alfano verranno integrate con quelle di molti professionisti che già da anni si occupano di materie collegate al diritto internazionale pubblico - si legge in una nota di BonelliErede - L'obiettivo è assistere non solo le aziende, ma anche Stati, Enti, Istituzioni dell'area del Mediterraneo, Africa e nel Medio Oriente per favorire gli investimenti». Infatti, oltre all'ex ministro degli Esteri italiano, lo studio legale annuncia la collaborazione anche dell'ex vicepremier egiziano Ziad Bahaa-Eldin. Alfano torna dunque a fare l'avvocato, mestiere che aveva sostituito molto presto con la politica, visto che a 25 anni era già consigliere regionale in Sicilia e cinque anni dopo deputato, per quattro legislature. «Dopo aver definitivamente lasciato la politica, ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla libera professione, con un particolare orientamento allo scenario e ai mercati internazionali e l'opportunità di BonelliErede ha rappresentato una scelta naturale in questa direzione» ha commentato Angelino Alfano. «Intraprendo questo nuovo percorso professionale con l'entusiasmo e la voglia di un progetto a lungo termine, in cui valorizzare al massimo le mie esperienze pregresse, pur in discontinuità rispetto ai ruoli da me ricoperti in passato».

La politica si conferma dunque un trampolino di lancio per trovare lavori prestigiosi e ben remunerati (lo stipendio che Alfano riceverà da BonelliErede non è noto, ma sarà sicuramente di tutto rispetto considerati i bilanci milionari dello studio legale milanese). E se il bilancio politico di Alfano non può dirsi eccezionale - il partito da lui fondato è sparito -, il curriculum che l'ex segretario del Pdl berlusconiano può esibire può essere rivenduto con successo nel settore privato. Nessuno è stato a lungo ministro come Alfano nella storia della repubblica italiana, neppure i più longevi leader della Dc lo hanno eguagliato. Tra l'altro, in tre dicasteri importanti come la Giustizia, l'Interno e infine gli Esteri. Non che la sua azione sia stata priva di problemi in quei ministeri. Durante la sua stagione al Viminale (governo Letta e poi Renzi) si è raggiunto il picco di sbarchi di clandestini.

Mentre con lui alla Farnesina l'Italia non ha certo lasciato il segno nei rapporti con gli altri paesi, specie i partner europei più influenti, mentre Milano è stata beffata da Amsterdam nella corsa per l'Ema anche per lo scarso impegno del governo. Ma al di là dei risultati, la lunga esperienza di Alfano ai massimi livelli governativi vale comunque un contratto col più importante studio legale italiano come Counsel.