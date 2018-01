Allerta meteo in tutta Italia: venti di burrasca e bufere di neve Fermi i traghetti per le isole

Dalle 8 di ieri mattina sono 1.226 gli interventi legati al maltempo effettuati dai vigili del fuoco sul versante tirrenico della penisola: 385 in Toscana, 267 in Campania, 215 in Sardegna, 214 nel Lazio e 145 in Calabria. L'Italia è stretta in una morsa di gelo, e la situazione è peggiorata dalle fortissime raffiche di vento in burrasca. Mareggiate e neve sopra i mille metri sulle Alpi delle regioni centro-occidentali del Nord. In Lombardia per una bufera di neve e vento è stata chiusa la statale 36 dello Spluga fra Teggiate e Madesimo (Sondrio) e la strada statale 21 della Maddalena in provincia di Cuneo a causa di bufere di neve. A Cervinia torna la paura in paese dopo le forti nevicate. In Piemonte raffiche fino a 200 chilometri all'ora. Interrotti i collegamenti con le isole minori in Sicilia, Campania e Toscana. All'Elba è rimasta ferita una donna. In Campania la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per vento e mare.

Il Centro meteo funzionale Arpal ha diramato anche ieri un avviso per mareggiate intense sulle coste della Liguria. Dopo che l'altra notte ha fatto toccare punte di 122 chilometri all'ora nell'imperiese. I vigili del fuoco di Grosseto sono dovuti intervenire presso l'ospedale di Pitigliano (Grosseto) per un albero che minacciava di cadere sull'ospedale. Per motivi di sicurezza, un reparto dell'ospedale è stato evacuato. È di bandiera norvegese la nave che l'altra notte scorsa ha rotto gli ormeggi alla calata Alto fondale del porto di Livorno, andando ad urtare alla radice del molo creando danni all'infrastruttura. Una voragine di alcuni metri si è aperta, dopo che la nave, un cargo di circa 40.000 tonnellate di stazza, per circa 200 metri di lunghezza, in balia dal forte vento, è entrata in collisione con la banchina. Tempesta e forti raffiche di vento e la pioggia, a tratti anche intensa, stanno creando disagi nella zona di Catanzaro, dove sono in corso diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco.

Disagi e danni sono stati registrati anche in altre zone della Calabria. A Crotone, colpita da forti raffiche di vento assimilabili a tromba d'aria, un uomo che era sul tetto per verificare i danni, è caduto ed è morto.