Altre sette volte "in bianco" Medaglie rifiutate in 2 casi

Il 2018 sarà il primo anno dai tempi della Seconda guerra mondiale in cui il premio Nobel per la letteratura non verrà assegnato. Prima, il riconoscimento non era stato conferito in altre 7 occasioni - nel 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 e 1943 - in corrispondenza delle due guerre. Ma lo statuto prevede anche la possibilità di non assegnarlo se nessuna opera è meritoria: «Se nessun lavoro tra quelli presi in considerazione viene ritenuto dell'importanza indicata, il premio sarà conservato per l'anno seguente». Se, anche l'anno dopo, il riconoscimento non potrà essere conferito, il denaro andrà al fondo vincolato della fondazione. E nel corso della sua storia il Nobel per la letteratura è stato anche rifiutato 2 volte. La prima fu nel 1958: Boris Pasternak lo vinse per «Il dottor Zivago», ma le minacce sovietiche gli impedirono di ritirarlo e lo obbligarono a parlare di una decisione «assunta in piena libertà». Il secondo caso fu nel 1964, quando Jean-Paul Sartre lo rifiutò come presa di posizione politica e per sfuggire alla «imbalsamazione» istituzionale.