Amazon cede sulle tasse e ci paga cento milioni

«Amazon paga tutte le imposte che sono dovute in ogni Paese in cui opera. Le imposte sulle società sono basate sugli utili, non sui ricavi». Fino all'aprile scorso, quando c'era stato un accertamento per presunta evasione fiscale da parte della Guardia di Finanza, questa era la linea difensiva in Italia del colosso di Jeff Bezos. Insomma: tutto a posto, nulla da temere. Peccato che, a distanza di poco più di sei mesi, il gigante dell'ecommerce abbia dovuto alzato bandiera bianca: pagherà all'Agenzia delle entrate 100 milioni di euro, così da risolvere controversie legate al periodo 2011-2015, andando ad aggiungersi alla lista delle big corporation che hanno in qualche modo dovuto scendere a patti - non poco onerosi - col fisco tricolore.

A differenza di Apple, costretta a sborsare 318 milioni per non aver versato circa 880 milioni di Ires (l'imposta sui redditi delle società) sui redditi 2008-13, e di Google (306 milioni per le inserzioni su YouTube tra il 2009 e il 2013), Amazon è riuscita a limitare il danno economico. E un motivo c'è. La contestazione era scattata in seguito all'indagine avviata dopo che il gruppo Usa, nel 2011, si era rivolto all'Agenzia delle entrate presentando un Apa (advance pricing agreement) in modo da stabilire quale organizzazione fiscale adottare per non violare la normativa. Da allora, inoltre, la struttura italiana di Amazon è profondamente cambiata: c'è la sede di smistamento in provincia di Piacenza, quella sotto i riflettori della cronaca per lo sciopero dei lavoratori nel giorno del black friday, ed è stata anche aperta una sede legale a Milano. «A maggio 2015 - spiega infatti in una nota l'azienda -, per garantire di avere in futuro la migliore struttura per servire i nostri clienti, abbiamo costituito la succursale italiana di Amazon Eu Sarl che registra tutti i ricavi, le spese, i profitti e le imposte dovute in Italia per le vendite al dettaglio». Quanto all'intesa fiscale, riguarda «questioni del passato e rimaniamo focalizzati ad offrire una grande esperienza di acquisto ai nostri clienti in Italia dove abbiamo investito oltre 800 milioni di euro dal 2010 e creato oltre 3.000 posti di lavoro».

Nella sostanza, è stata dismessa la pratica del transfer price, in base alla quale gli utili venivano dirottati in Lussemburgo, dove il fisco ha mano decisamente più benevola. Nonostante il patteggiamento, il fisco ha però ripreso il percorso, a suo tempo sospeso a seguito dei controlli attivati, per la stipula di accordi preventivi per la corretta tassazione in Italia in futuro delle attività riferibili al Belpaese. L'Agenzia, sottolinea una nota, «conferma il suo impegno nel perseguire una politica di controllo fiscale attenta alle operazioni in Italia delle multinazionali del web». Insomma, il faro sulle multinazionali rimane acceso. In tutta Europa. Martedì Facebook ha annunciato di venire incontro alle richieste delle autorità: a partire dal 2018, contabilizzerà i ricavi pubblicitari nel Paese in cui li realizza e non più nella sede internazionale di Dublino.

Il ministero dell'Economia ha rivendicato il grande sforzo dell'Italia su questo tema per cui «ha avuto e sta avendo un ruolo propulsivo». L'accordo «è la conferma che la webtax transitoria oggi in vigore sta funzionando», ha commentato il democratico Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera.