Amazon sotto accusa: "Imballa aragoste vive, è viaggio di sofferenza"

«Imballare un astice vivo, prelevandolo dal proprio ambiente e obbligandolo a viaggiare in una scatola per centinaia se non migliaia di chilometri, è una forma di maltrattamento evidente di per sé. Amazon non deve rendersene corresponsabile». Questo il succo del comunicato pubblicato a cura dell'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) sul suo sito e subito ripreso sui social.

Non è la prima volta che i colossi dell'e-commerce, come Amazon e eBay, vengono accusati di violare rigide leggi ospitando e vendendo le specie invasive sui loro mercati. Secondo una documentazione del Guardian, entrambi i siti web hanno permesso la pubblicità e la spedizione, nel Regno Unito, di specie di piante invasive come la Penny Floating, la Felce Acquatica e la Piuma di Pappagallo. A queste piante era vietato l'ingresso nel paese, a causa della loro rapida e dannosa crescita nei corsi d'acqua locali che modificano e soffocano importanti habitat acquatici. Il pericolo è tale che qualsiasi rivenditore, ritenuto colpevole del commercio di specie simili, rischia sei mesi di prigione (vera) e quasi 10mila euro di multa.

Sono anni che i grandi venditori online vengono tenuti d'occhio. Uno studio sui consumatori, condotto da ricercatori svizzeri del Politecnico federale di Zurigo e pubblicato nel 2015, ha controllato il commercio di due terzi della flora mondiale sui mercati online, tra cui eBay. Il team ha monitorato gli elenchi delle inserzioni per 50 giorni. Solo su eBay, sono state messe all'asta in quel periodo di tempo 2625 tipi di piante conosciute. Di quel gruppo, 510 erano considerate invasive (quindi vietate) in almeno una regione del mondo, e 35 di loro appartenevano alla lista Iucn delle 100 specie più invasive del pianeta.

Ora Amazon viene messa sotto accusa per le sue inserzioni sulla vendita dei crostacei vivi. «Gli animali - ammonisce l'Enpa- vengono inscatolati e spediti all'indirizzo del destinatario, dove arrivano nel giro di qualche giorno. Le inserzioni sono state pubblicate nelle pagine del Regno Unito, tuttavia sono possibili spedizioni anche all'estero. Anche in Italia».

E il fatto che siano astici, forse incapaci di sentire dolore, non convince, tant'è che la Svizzera ha proibito la bollitura dei crostacei vivi. La percezione del dolore nei crostacei e nei pesci è ancora sub judice.

«L'e-commerce non può e non deve essere terra di nessuno - prosegue l'Enpa-. Il colosso dell'e-commerce sia sensibile alle ragioni della tutela animale, che tenga conto delle numerosissime critiche ricevute dai suoi stessi iscritti. Se non dovesse accadere, siamo pronti a lanciare lo «sciopero degli acquisti», anche in concomitanza con l'Amazon Prime Day (16 luglio)».

Anche la Peta (potente associazione animalista internazionale) attacca Amazon: «Le aragoste - afferma un dirigente - sono trattate come oggetti usa e getta, mentre sono esseri senzienti, animali affascinanti con la capacità di gustare con le gambe e rigenerare le membra. La tutela del loro benessere è un segno di civiltà».

Ma sono soprattutto gli utenti di Amazon che possono cambiarne la politica di vendita, visto che ogni giorno rilasciano recensioni negative su questa pratica descrivendola come «barbarica» e «disgustosa».

Non è ancora chiaro se Amazon ascolterà i rauchi suoni gutturali che escono dalle chele delle aragoste legate per la spedizione. Forse ascolteranno con maggiore attenzione i loro clienti e non solo quelli che acquistano astici vivi.