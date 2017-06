Le amnesie di Prodi

Prodi lo smemorato. In una lunga intervista al Fatto Quotidiano l'ex premier non perde l`occasione per sputare veleno su Silvio Berlusconi, sua antica e storica bestia nera.

Lo fa avvisando Renzi: se si allea con il Cavaliere lui, il Professore, è pronto a «infilare la tenda in uno zaino e spostarmi, rimettendomi in cammino». Mai avere nulla a che fare con Arcore e dintorni. Complimenti al fair play e al, forse senile, vuoto di memoria: nel 1999 il Professore fu nominato presidente della Commissione europea anche grazie al consenso dell'odiato Berlusconi. Questione di stile.