Anche Tajani incorona il Cav: "È l'unico candidato premier"

«Abbiamo un solo candidato premier e questo è Silvio Berlusconi. Per me non esistono alternative né dentro né fuori il nostro movimento», è la certezza del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in vista delle prossime elezioni. Presente anch'egli sull'isola di Ischia per la convention «Pronti a governare», l'azzurro è tornato a calcare la mano sul ruolo dell'Italia all'interno dell'Unione europea: «Se vogliamo una Europa equilibrata, dobbiamo essere protagonisti. Non possiamo rinunciare alla guida dell'Europa con Germania e Francia - insiste - non possiamo tirarci indietro. È un dovere dell'Italia essere al centro della politica europea».