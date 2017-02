Angelina Jolie contro Donald Trump: "Sta giocando con il fuoco"

Dopo Arnold Schwarzenegger, anche Angelina Jolie tuona contro il neoeletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

L'attrice e paladina dei lotta per i diritti umani ha affermato che le politiche di Trump con le quali viene sospeso il permesso di ingresso negli Stati Uniti ai cittadini provenienti da sette Paesi a maggioranza musulmana sarà un danno non solo per i rifugiati, più vulnerabili, ma potrebbe anche alimentare gli estremismi. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in un articolo del New York Times scritto di suo pugno, sostiene che discriminare sulla base della religione corrisponde a "giocare con il fuoco".

L'attrice premio Oscar ha inoltre sottolineato che le decisioni dovrebbero essere basate "sui fatti, e non sulla paura". E ancora: "Voglio essere sicura che i bambini rifugiati potranno contare su un'America compassionevole - ha scritto ancora Angelina Jolie, madre di sei figli "tutti nati in terre straniere e orgogliosi cittadini americani" - e voglio sapere che possiamo garantire la nostra sicurezza senza escludere cittadini di interi Paesi".