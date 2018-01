Argento attacca la Bongiorno Scorda l'impegno per le donne

Asia Argento attacca Giulia Bongiorno. Lo fa a modo suo, su Twitter: "L’avvocato Bongiorno aveva difeso il mafioso Andreotti (“Assolto! Assolto! Assolto!”) ma si è rifiutata di tutelare alcune vittime di violenza sessuale nell’industria cinematografica... Doppia Difesa? Dissociazione totale". Peccato che quanto sostenuto dalla Argento non sia affatto vero. L'avvocato Giulia Bongiorno da sempre è in prima fila nella difesa dei diritti delle donne e ha anche fondato (insieme a Michelle Hunziker) una fondazione, "Doppia Difesa" proprio per aiutare le donne che sono vittima di stalking o di violenza.



E come se non bastasse porprio nel caso di presunte molestie denunciato dalla Argento, la Bongiorno si era schierata proprio dalla parte dell'attrice in modo chiaro e netto: "Quello che è successo ad Asia Argento indurrà tantissime donne a non denunciare perché la vittima è stata trasformata in imputata", aveva detto. "Sono fatti gravissimi. E tutti quelli che attaccano le donne che denunciano, perché lo hanno fatto in ritardo o perché 'ne hanno approfittato, 'hanno provocato', non fanno altro che essere complici della situazione italiana che è scandalosa e nessuno ne fa una priorità".