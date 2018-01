Aria che tira, scintille tra Meloni e Myrta Merlino

Giorgia Meloni mette le cose in chiaro a La7 a l'Aria che tira. La leader di Fratelli d'Italia non usa giri di parole e risponde in modo netto ad una domanda di Myrta Merlino. La conduttrice infatti ha chiesto: "Lei la pensa più come Silvio Berlusconi o come Matteo Salvini?". A questo punto la Meloni sbotta e afferma: "Non la penso come Berlusconi ma come Giorgia Meloni, basta con queste domande!". E ancora: "Ne faccio una questione politica: a loro chiedete se sono d'accordo con me? Solo perché sono donna? Mi fa molto arrabbiare questa cosa...". La Merlino incassa il colpo e prova a ribattere: "Ma non è vero! Lei si sbaglia. Non è vero che non faccio queste domande anche agli altri...".



Insomma un botta e risposta secco che ha creato non poca tensione in studio. Ma di fatto la leader di Fratelli d'Italia ha sottolineato la sua indentità politica e a giudicare dalle reazioni social gli utenti hanno gradito la reazione della Meloni: "#lariachetirala7 bravissima la Meloni: asfaltati in un sol colpo i due fenomeni Merlino e Giannini. Anche la pubblicità è partita prima. Non c’è la potevano fare!!", ha scritto uno dei follower.