"Auguri ragazza", il messaggio di Salvini a Francesca

"Buon compleanno ragazza". Così Matteo Salvini, con un selfie pubblicato sia su Facebook sia su Instagram, ha fatto gli auguri alla sua nuova fidanzata, Francesca Verdini che oggi compie 28 anni.

Il vicepremier leghista e la figlia dell'ex parlamentare Denis hanno 20 anni di differenza ma l'atmosfera bucolica che fa da sfondo alla coppia rende i due innamorati entrambi giovani. E così, dopo settimane trascorse ad alta intensità, Salvini, superata (forse) temporaneamente l'ennesima crisi di governo, si gode il meritato riposo insieme alla sua amata. Mentre la sua ex, Elisa Isoardi, si gode la ritrovata libertà posando in topless, Salvini posta sui suoi canali social una foto che lo ritrae abbracciato alla sua Francesca con cappellino da baseball messo al contrario, con la visiera sulla nuca, in stile rapper. Lui e la Verdini sono oggetti di reportage da parte del settimanale Diva e Donna. I due sono stato beccati a Milano Marittima mentre si lasciavano andare ad acrobazie hot sul bagnasciuga.