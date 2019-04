Autonomia, Conte: "Si farà, abbiamo preso un impegno di governo solenne "

Giuseppe Conte sembra non avere dubbi,: " Per l'autonomia questo governo ha una sola parola, si farà e ci stiamo lavorando ". Il presidente del Consiglio, nel corso della sua visita a Vinitaly, a Verona, accolto dal governatore della Lega, Luca Zaia. Il capo dell'esecutivo giallo-verde ha voluto rassicurare su questo tema e ha specificato: " Dobbiamo interloquire con il Parlamento, che cede delle competenze e vuole essere attivo, non solo subirlo, ma abbiamo preso un impegno di governo solenne e lavoreremo per esaudire questa richiesta ".

Salvini: "Per l'autonomia abbiamo lavorato come matti"