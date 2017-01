Via Ban Ki-moon arriva Guterres: «Presto incontro con Trump»

«Oggi, giorno di capodanno, chiedo a tutti di pronunciare lo stesso proposito: facciamo della pace la nostra priorità». È stata la prima dichiarazione, ieri, del nuovo segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, subentrato all'incarico alla successione di Ban ki-Moon. Senza citare alcun conflitto in particolare, il diplomatico portoghese ha fatto appello a cessate il fuoco «sui campi di battaglia, per aprire la strada a negoziati per arrivare a soluzioni politiche».

«La pace deve essere il nostro obiettivo e la nostra guida», ha aggiunto Guterres nel suo videomessaggio registrato in inglese, francese, spagnolo e portoghese. «Da queste guerre, nessuno esce vincitore, tutti perdono» ha affermato, sottolineando il loro impatto sulle popolazioni civili. Il diplomatico ha anche criticato «i miliardi di dollari» che vengono sprecati a distruggere le società, che «esacerbano» i cicli di sfiducia e paura che possono trasmettersi per generazioni. Quindi, ha insistito il nuovo capo della diplomazia mondiale, la dignità e la speranza, così come il progresso e la prosperità, «dipendono dalla pace». «Esorto tutti perché, assieme a me, si impegnino per la pace oggi e tutti i giorni. Facciamo che il 2017 siano un anno per la pace». Ma Guterrez tende la mano all'amministrazione americana, che con il neopresidente Donald Trump ha duramente attaccato le nazioni unite. «È solo un club di chiacchiere», aveva attaccato il tycoon. Il nuovo segretario dell'Onu, invece, rilancia. «Spero di incontrare Donald Trump il più presto possibile, son determinato a stabilire un dialogo costruttivo con la nuova amministrazione americana».

Ban Ki-moon, infine, si è congedato la scorsa mezzanotte «come Cenerentola». L'ormai ex segretario generale delle Nazioni Unite (carica ricoperta dl 2007) ha anche ringraziato il personale dell'Onu e esortato i suoi colleghi a «concentrarsi sulle persone, sui diritti dell'uomo e sulla dignità umana».