Barbara Palombelli profetizza: "Vi sarà una montagna di schede bianche"

"Per il parlamento si prevedono montagne di schede nulle (nell’era dei tablet e del voto elettronico un risultato terribile). Per fortuna, alla regione la partita è più chiara è più semplice". Questa la profezia per le Politiche della settimana prossima fatta da Barbara Palombelli, conduttrice di Forum e moglie dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, sul suo profilo Facebook.

La Palombelli ha, poi, dipinto un quadro desolante di questa "strana campagna elettorale.." in cui "i candidati a guidare il paese dal centro dello schieramento promettono troppo, - dice - l’opposizione estrema invade il web con foto e filmati falsi, la gente abbocca a tutto, voteremo su schede incomprensibili anche a chi come me ha studiato e raccontato la politica per decenni". È rimasto deluso chi si aspettava una dichiarazione di voto per Renzi, Berlusconi o Di Maio. La Palombelli si è, semplicemente, limitata a riportare un sentimento di sfiducia e indecisione che gli istituti demoscopici attestano pari al 40% dell'elettorato.