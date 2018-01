Dalla Barra alla Annibali: i nomi della società civile candidati col Pd

L'imprenditore Riccardo Illy in un collegio senatoriale a Trieste, Paolo Siani a Napoli, Lucia Annibali a Parma (più diverse circoscrizioni), Francesca Barra a Matera, Flavio Corradini a Macerata, l'avvocatessa Lisa Noja, impegnata sul fronte sociale, a Milano. Sono alcuni dei candidati del Pd, provenienti dalla società civile, in diversi collegi, secondo quanto dichiarato dal segretario dem Matteo Renzi in conferenza stampa al Nazareno. Sul piano generale, il leader ha inoltre ringraziato il premier Paolo Gentiloni e i ministri. Un ringraziamento anche a Cesare Damiano, per aver accettato collegio di Terni, da sempre complicato per la sinistra.

A sfidare Massimo D'Alema nel collegio pugliese sara Teresa Bellanova: "Speriamo di poter dire dopo il 4 marzo che quello è il collegio di Bellanova e non più di D'Alema" ha affermato il segretario.Renzi ha ringraziato Marco Minniti, responsabile del Viminale impegnato a gestire la complessa macchina delle operazioni elettorali, per aver accettato la candidatura nel collegio di Pesaro, mentre sarà candidato anche in due liste plurinominali.