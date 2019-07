"Basta Pd, troppe correnti: ora passo alla Lega. Salvini vero leader"

" Matteo Salvini è un vero leader, trasmette un senso di unità e di appartenenza. Ci si sente parte di una comunità, cosa che in questi anni è mancata al Pd ". Parole che potrebbero uscire dalla bocca di un qualsiasi elettore della Lega. E che invece sono di Martina Minchella, ex segretaria dem di Viterbo ormai a un passo dal prendere la tessera del partito guidato dal capo del Viminale.

Un salto triplo che non sembra spaventarla. "Se me lo proporranno valuterò. Ma prima del matrimonio c'è il fidanzamento, e prima ancora il corteggiamento", ha spiegato al Fatto Quotidiano Minchella, consigliere comunale di Viterbo con delega alle politiche sanitarie. " Basta con le correnti del Pd - ha continuato la 29enne laureata in giurisprudenza - dove non ci si sente parte di una comunità. A differenza della Lega... ". Dove la ragazza potrebbe presto sbarcare al termine di una lunga riflessione cominciata il 4 dicembre 2016, giorno del fallimento del referendum costituzionale (e di tutto il progetto politico) dell'ex segretario dem Matteo Renzi, di cui è stata a lungo sostenitrice. Minchella è rimasta nel Pd fino alla prima metà di giugno, quando con una nota ha annunciato la sua decisione di stracciare la tessera. "Lascio la segreteria del Pd, lascio il gruppo del Pd in Consiglio comunale e il Partito democratico con tutte le sue questioni", aveva scritto nell'occasione, denunciando le "faide che alimentano l'astio nel Pd".