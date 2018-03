Un battesimo reale: ora Meghan è anglicana

Un battesimo per pochi intimi quello che ha avuto come protagonista Meghan Markle, l'attrice americana che il prossimo 19 maggio sposerà Harry, ovvero il principe Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, quinto in linea di successione al trono del Regno Unito. La cerimonia, che si è svolta martedì sera nella cappella reale al Saint James's Palace in gran segreto, al punto che se n'è avuta notizia soltanto ieri, si è tenuta secondo il rito della Chiesa anglicana d'Inghilterra, è durata circa tre quarti d'ora ed è stata celebrata dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, massima autorità religiosa della Chiesa anglicana. L'acqua usata per l'aspersione - come da tradizione per il battesimo dei reali britannici - è arrivata dal fiume Giordano, quello in cui fu battezzato Gesù. Accanto a Meghan, 36 anni, c'era il futuro sposo Harry (33) e tra i pochi invitati figuravano il principe Carlo e la consorte Camilla, mentre non era presente la regina Elisabetta II.

Meghan è così diventata anglicana a poco più di due mesi dalle nozze. Prima la Markle era protestante come la madre, mentre il padre appartiene alla chiesta episcopale, la provincia della comunione anglicana negli Stati Uniti. Lei però da bambina ha frequentato una scuola cattolica. Una scelta, quelal della conversione all'anglicanesimo, non necessaria ma che l'attrice americana ha preso per rispetto nei confronti della stessa Elisabetta, che della chiesa anglicana è capo. Non certo il cambiamento più traumatico per l'avvenente trentaseienne, che in vista del Royal Wedding ha già annunciato che prenderà la nazionalità britannica (ciò che potrebbe anche richiedere qualche anno malgrado il non banale stato di famiglia) e che lascerà la carriera di attrice. Una notizia questa che tutto sommato non ha terrorizzato i cinefili di tutto il mondo. Nella filmografia della ragazzotta losangelina figurano infatti film non imperdibili come Sballati d'amore e Come ammazzare il capo... e vivere felici e particine in serie tv di maggiore reputazione come General Hospital, CSI e Castle.