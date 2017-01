Di Battista vende la moto: il ricavato ai terremotati

Alessandro Di Battista lancia un’offerta di aiuto per le zone del Centro Italia colpite dal sisma con un nuovo annuncio sulla vendita del suo motorino su eBay. Il deputato Cinquestelle ha messo all’asta lo scooter che ha usato per il suo “Costituzione Coast to Coast tour” e ha deciso di devolvere il ricavato in beneficenza.

“Quest’estate vaste zone dell’Italia centrale sono state colpite da un devastante terremoto. Io ero in tour con il 'Costituzione Coast to Coast' e decisi di mettere all’asta il motorino e devolvere l’intero ricavato per sostenere le famiglie colpite da questa tragedia” , scrive Di Battista. “Ho scelto di sostenere una piccola associazione di Accumoli (che opera in tutta la zona di Amatrice) nata nel 2007 che – prosegue il deputato grillino - si è sempre impegnata in progetti solidali, di tutela e protezione dell’ambiente e che dal giorno del terremoto sta dedicando tutte le sue energie per sostenere chi è rimasto sul territorio e per cercare di mantenere alta la visibilità sul tema” .