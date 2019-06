Di Battista svela: "In caso di voto mi candido"

Alessandro Di Battista si è detto pronto a ricandidarsi in caso di elezioni anticipate. Ospitato nel corso della trasmissione "Otto e mezzo", che va in onda - come saprete - su La7, l'ex parlamentare grillino ha così svelato quale sarebbe lo scenario che lo interesserebbe nel caso l'esperienza del governo gialloverde dovesse terminare prima del previsto.

La risposta alla domanda posta sull'eventuale candidatura, come riportato dal Corriere.it, è stata esplicita: "Sì, al 100%". Ma il grillino della prima ora ha forse trovato anche il modo di evitare che questo sia l'ultimo mandato del vice premier Luigi Di Maio. Rispetto al limite dei due mandati, che è una delle regole madri del grillismo, Alessandro Di Battista ha dichiarato quanto segue: " Se il governo dovesse cadere, da qui al 15 luglio, chiederei di non considerare questa legislatura".

Ovvio, quindi, che se questa legislatura non dovesse essere contata tra quelle a disposizione di un parlamentare, per così dire, l'attuale vertice politico del MoVimento 5 Stelle si troverebbe ancora nella posizione di trovare uno spazio in lista della formazione che ora guida. Alessandro Di Battista, insomma, ha svelato di essere pronto ad alzarsi dalla panchina. Ma il suo secondo ingresso in campo dipende dal destino dell'esecutivo guidato dal professor Giuseppe Conte.