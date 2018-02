Berlusconi: "Con noi al governo il pil salirà del 2%"

"Con la nostra politica fiscale faremo ripartire la crescita dell'economia oltre il 2% del Pil con il risultato della creazione di molti posti di lavoro".

Ne è certo Silvio Berlusconi che in un'intervista a Studio Aperto rivendica la bontà della flat tax e della riforma fiscale che il centrodestra vuole attuare. " Abbiamo il dovere di restituire ai ragazzi il diritto alla speranza: ci sono tre milioni di giovani che l'hanno persa e non cercano più lavoro, soprattutto al Sud ", ha detto il leader di Forza Italia, " Quando torneremo al governo daremo subito una risposta concreta. Da un lato con la flat tax faremo ripartire la crescita economica con la creazione di posti di lavoro. Dall'altro prenderemo provvedimenti concreti: le aziende che assumeranno un giovane disoccupato per 6 anni non pagheranno nessuna tassa e contributo ".

Poi rivolge un appello agli italiani: " Condivido la delusione e persino il disgusto di molti cittadini verso la politica e i politici di professione, che sono considerati incapaci e ladri dalla maggioranza degli italiani, ma la risposta non può essere quella di scegliere un male ancora peggiore ", dice il Cavaliere, " L'Italia oggi corre seriamente il rischio di cadere nelle mani del populismo, nelle mani dei pauperisti e dei giustizialisti a 5 Stelle L'invidia sociale che li possiede li porterebbe a infliggerci tasse più alte sulla casa, sul patrimonio, sulla successione. A differenza dei Grillini il nostro è un cambiamento positivo, responsabile, basato sulla nostra esperienza, sulla stabilità, sulla competenza dimostrata non solo in politica ma soprattutto nella vita ".

Il suo sogno? Che il 5 marzo i titoli dei giornali siano "Silvio trionfa ancora".