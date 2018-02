Berlusconi apre: "Manifestazione unitaria? Nulla in contrario"

Jean-Claude Juncker "non ha detto una cosa fuori luogo", perché spera "che si arrivi a una maggioranza di governo", ma "le istituzioni europee non devono entrare nei problemi dei Paesi europei".

A dirlo a Coffee Break è Silvio Berlusconi, che ribadisce: "Senza una maggioranza ci faremmo del male", ha osservato l'ex premier, "Ma io sono sicuro che avremmo una maggioranza".

Il Cavaliere ha inoltre aperto alle richieste di Matteo Salvini e Giorgia Meloni di andare in piazza insieme il primo marzo: "Siamo una coalizione leale", afferma il leader di Forza Italia, che fa i complimenti a Matteo Renzi "per aver tagliato i ponti con l'ideologia comunista", a Salvini "per il suo dinamismo e i suoi giochi pirotecnici della parola", alla Meloni "perché è inarrestabile". invece, pronunciare in tal senso per i Cinque stelle "perchè non mi viene in mente nulla...