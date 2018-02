Berlusconi: "C'è emergenza sicurezza. Con noi militari in strada"

" Nessun condono ma il mio governo non metterà mai sulla strada una famiglia che non ha dove andare perché la sua casa viola qualche norma edilizia e viene abbattuta. Mai ".

Parola di Silvio Berlusconi, che ha spiegato meglio al Tg4 il suo piano sull'edilizia di cui ha parlato ieri. "Questi casi purtroppo esistono soprattutto al Sud", ha aggiunto il leader di Forza Italia, " Bisogna vedere caso per caso con grande rigore ma anche con equilibrio e con buonsenso altrimenti dire no all'abusivismo è solo uno slogan da campagna elettorale. Non ho mai parlato di condono, ma a differenza dei politici di professione non rinuncio a ragionare con il buon senso, che in questo caso mi porta a dire che il settore dell'edilizia è fermo per due ragioni: per le troppe tasse che la sinistra ha messo sulla casa e per la burocrazia soffocante ".

Berlusconi ha poi ribadito la sua proposta: " Chi vuole costruire, ristrutturare o aprire una attività non deve aspettare anni per ottenere permessi o autorizzazioni per fare quello che già la legge gli consente di fare ", ha sottolineato, " Deve assumersi la responsabilità di farlo nel rispetto delle leggi urbanistiche e dei regolamenti sanitari. Poi, ex post, ci saranno dei controlli e se ha violato qualche norma gli sarà dato un periodo di tempo per sanare la violazione e se ancora non si sarà messo in regola scatteranno delle multe salate e nei casi più gravi anche l'abbattimento. In questo non vedo nulla di scandaloso ".