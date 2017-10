Berlusconi a Casamicciola: "Ricostruire le case ​entro la primavera"

"Bisogna ricostruire le case che sono state distrutte dal terremoto e devono essere pronte per la primavera. Io all'Aquila ricostruii 5639 case in 120 giorni, qui le case sono molto meno". Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi arrivando a Casamicciola Terme (video). L'ex Cav ha fatto riferimento anche ad un "intervento immediato dello Stato di 100 milioni".

Sulla ricostruzione legate ai terremoti del centro Italia e Ischia ci sono solo "affabulatori", ha spiegato il leader di Forza Italia. Che poi ha aggiunto: "Sto vedendo cosa succede nelle Marche, tante promesse e non è arrivato nulla, la soluzione è facile. Si invitano qua tutte le imprese che vogliono dare un contributo agli altri, si fanno fare tre offerte per ogni casa da sistemare e si prende quella che costa meno con l'impegno e consegnare tutto in non più di 120 giorni. Volendo si rimette tutto come era prima e meglio di prima" (guarda qui le foto di Berlusconi).