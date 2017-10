Berlusconi: "Centrodestra inclusivo ​in cui siano trainanti valori cristiani e liberali'

"Immagino un centrodestra ampio e inclusivo, nel quale siano trainanti i valori cristiani e liberali, come avviene in tutt'Europa". Così Silvio Berlusconi nel messaggio indirizzato all'ex ministro Enrico Costa e ai partecipanti del convegno "Verso il 2018: una scelta da liberali" in corso questa mattina a Vicoforte (Cuneo). "So che con i partecipanti all'incontro di oggi a Vicoforte parliamo lo stesso linguaggio sui grandi temi della libertà, con molti di loro d'altronde abbiamo compiuto dei pezzi di strada insieme, abbiamo lavorato nello stesso partito o nella stessa maggioranza, abbiamo affrontato sfide elettorali difficili ed entusiasmanti", ha detto il Cav.

Che poi ha aggiunto: "Siamo alla vigilia di scelte importantissime per il futuro dell'Italia. Di fronte al fallimento del Pd e alla pericolosa inconsistenza del Movimento Cinque Stelle, il centro-destra ha l'opportunità e il dovere verso gli italiani di tornare alla guida del paese". Il leader di Forza Italia parla di "un centro-destra moderato, liberale, cristiano, autorevole in Europa, un centro-destra capace di parlare ai cittadini, di ridare una speranza ai tanti delusi della politica, di aprirsi a chi nel lavoro, nell'impresa, nelle professioni, nella cultura, nell'impegno sociale, ha dimostrato di essere all'altezza di partecipare alla guida del paese".