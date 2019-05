Berlusconi contro Floris: "Io non posso accettare che lei mi interrompa"

Silvio Berlusconi parla dell'importanza e dei vantaggi della Flat Tax, Giovanni Floris lo interrompe due volte e alla terza il leader di Forza Italia sbotta. Il battibecco tra il giornalista e l'ex premier è andato in onda proprio a DiMartedì, il talk show politico condotto da Floris su La7.

"La Flat Tax è un punto fondamentale del nostro programma di centrodestra presentato agli elettori in occasioni delle scorse elezioni. Bisogna sollevare gli italiani dall'oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria, oltre che creare molti posti di lavoro" , sostiene il Cavaliere, che poi – sorvolando sulle parole dell'interlocutore – continua a parlar e ricorda come la misura sia stata applicata con successo in altri Paesi, come Stati Uniti, Inghilterra e Russia (su tutti), peraltro con ottimi risultati.

Ecco, è qui che il padrone di casa lo interrompe, dicendogli che se la pensa così, allora la penserebbe uguale a Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E Berlusconi non ci sta, né all'accostamento al Movimento 5 Stelle, né all’essere interrotto nuovamente da Floris: "Io non accetto più che lei mi interrompa così, perché mi deve lasciar finire i ragionamenti…" .

Floris sorride e lo studio applaude per la "scenetta".