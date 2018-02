Berlusconi: "Farò il nome di Tajani quando darà via libera"

Si torna a parlare dell'ipotesi di Antonio Tajani e a farlo è Silvio Berlusconi, che in un'intervista a "6 su Radio 1" dice di essere "vincolato per l'altissima carica che ricopre" che dunque farà "il suo nome soltanto quando lui darà l'autorizzazione".

Possibile candidato primo ministro? " Possono tutti capire che sarebbe un candidato eccellente - dice Berlusconi - perché l'Italia oggi non conta più niente in Europa e nel mondo. Con lui conterebbe moltissimo perché è il Presidente dell'istituzione europea eletta direttamente dai cittadini europei, quindi la più importante, ed è considerato da tutti anche da parlamentari della sinistra, come il miglior presidente che ci sia mai stato dell'Assemblea Europea. Questo inorgoglisce noi anche perché ricordo che lui è stato uno dei cinque fondatori di Forza Italia nel '94 ".

Quello che esclude è che ci siano divisioni all'interno della coalizione, parlando di un programma " iniziato a preparare un anno fa ", accettando le osservazioni di tutti e " firmato articolo per articolo da tutti i leader della coalizione ". " Sappiamo tutti - aggiunge - che non c'è altra strada che quella di liberarci dall'eccessiva oppressione fiscale per far ripartire l'Italia. È una sfida che siamo certi di vincere ".