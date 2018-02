Berlusconi: "Flat tax? Copertura serve solo nei primi 2 anni"

Silvio Berlusconi prosegue la sua "maratona" in tv in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Il Cavaliere, ospite a Italia18 su Sky, ha parlato del suo programma di governo. Al centro c'è la flat tax. Il leader di Forza Italia ha spiegato da dove arriveranno le coperture e ha sottolineato come questo provvedimento cambierà il sistema fiscale nel nostro Paese: "Copertura nei primi due o tre anni, poi non costerà nulla, produrrà molto nelle casse dello Stato. Una riduzione delle entrate? Può succedere nei primissimi anni, ma poi si realizzano crescita e benessere. Tutti pagano meno, si chiudono 21 milioni di cause dei contribuenti con il fisco. Verranno riviste le agevolazioni fiscali, a partire dal bonus verde e dal bonus computer. Per chi evade le tasse bisogna aumentare le pene, anche ai piccoli evasori".



E sull'ipotesi condoni il Cav aggiunge: "Non ci sarà un condono, saranno le amministrazioni dei comuni ad avere degli input molto forti. Ci sarà un esproprio delle case abusive però, sottolinea l’ex premier, soltanto se ci sarà la possibilità di individuare subito un’abitazione per quelle famiglie". Berlusconi poi ha anche parlato delle sue vicende giudiziarie: "Quella per frode fiscale è stata una sentenza politica. È stato fatto un collegio apposta, tutto composto da Magistratura democratica. Dalla condanna sarò presto riabilitato", ha aggiunto. Infine su quanto accaduto nel 2011 e sulla rottura con Fini, il Cav ricorda: "Aveva avuto la promessa di diventare presidente del Consiglio su input dell’allora Capo dello Stato, è stata una manovra antidemocratica e violenta".