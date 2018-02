Berlusconi: "La Flat Tax verrà approvata entro l'estate"

Prosegue la campagna elettorale di Silvio Berlusconi. Dopo l'intervento di questa mattina ai microfoni di Radio Capital, in serata il Cavaliere è stato intervistato da Enrico Mentana su La 7. Il leader dui Forza Italia ha toccato i temi a lui più cari, primo fra tutti quello della Flat tax, " una rivoluzione fondamentale del nostro sistema fiscale, per toglierci da oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria ". " Il punteggio della aliquota " - ha spiegato Berlusconi - " verrà deciso dai conti che si faranno con tutti gli uffici governativi. L'aliquota più bassa oggi, può essere l'aliquota della Flat Tax ".

Sul fronte pensionistico, il leader di Forza Italia ha spiegato che " prima dell'estate porteremo le pensioni minime a mille euro, approveremo le pensioni per le mamme e il taglio dei contributi alle aziende che assumono giovani disoccupati a tempo indeterminato ".

Davanti alla domanda di Mentana sulla possibilità di un governo con il Partito democratico nel caso di "pareggio" alle elezioni, il Cav è stato chiaro: "Si tratta di una domanda che non guarda alla realtà delle cose. I nostri sondaggi dicono che il centrodestra arriverà a larga maggioranza alla Camera e al Senato". In ogni caso, ha detto Berlusconi, la risposta è "no assolutamente no".